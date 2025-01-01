      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e alças laterais, em ambiente interno.

      Aspiradores industriais

      IVS 100/40 M

      Referência: 1.573-622.0

      Certificado para classe de poeira M: IVS 100/40 M, aspirador industrial de superclasse para aspiração de grandes quantidades de poeiras finas prejudiciais à saúde. Equipado com soprador de canal lateral de 4 kW e motor trifásico.
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