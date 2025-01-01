O modelo de entrada da nossa gama de aspiradores industriais de alta gama, com certificação de classe de poeira M, já se destaca com valores de desempenho impressionantes e excelente equipamento. O IVS 100/40 M possui um eficiente motor trifásico (IE2) com arranque suave para evitar picos de potência no arranque da máquina, juntamente com um potente soprador de canal lateral de 4,0 kW. O grande filtro em estrela recolhe eficazmente as partículas finas de poeiras nocivas à saúde, enquanto o agitador de filtro horizontal facilita ao máximo a limpeza do sistema de filtragem. Isto é garantido pela caixa de velocidades integrada para uma transmissão de potência precisa. Assim, a força aplicada pelo utilizador não influencia os resultados da limpeza. Outra vantagem são as várias opções de armazenamento de acessórios. Desta forma, estes ficam armazenados em segurança durante o dia de trabalho e durante o transporte da máquina. O IVS 100/40 M foi concebido para funcionamento contínuo, o que se comprova pelo recipiente de aço inoxidável de 100 litros com um prático mecanismo de encaixe. Um controlo remoto opcional complementa a sua vasta gama de equipamentos.

Classe de poeira M Dispositivo completo certificado de acordo com a norma DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M. Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Com potência de 4 kW e arranque suave, é ideal para aspirar grandes quantidades de pó e sólidos. Para uma forte capacidade de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas. Adequado para operação em vários turnos e/ou com múltiplos pontos de sucção. Limpeza manual do filtro IVS Operação fácil e sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário. Prolonga a vida útil do filtro e, assim, reduz o esforço de manutenção. Resultados de limpeza idênticos, independentemente da quantidade de força utilizada. Equipado com filtro de estrela extragrande Também adequado para poeiras oleosas e adesivas graças ao revestimento especial. Também adequado para grandes quantidades de poeira.