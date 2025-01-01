      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e alças laterais, em ambiente interno.

      Aspiradores industriais

      IVS 100/55 M

      Referência: 1.573-722.0

      O aspirador industrial de classe superior IVS 100/55 M foi projetado para remover grandes quantidades de poeira fina prejudicial à saúde. Possui certificação de classe de poeira M e soprador de canal lateral de 5,5 kW.
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