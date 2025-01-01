Adequado para uso contínuo, tanto móvel quanto estacionário, o nosso aspirador industrial de classe superior IVS 100/55 M é ideal para aspirar com segurança grandes quantidades de poeiras finas nocivas à saúde. Certificado para classe de poeira M e com eficiência energética (IE2), o aspirador também impressiona com o seu potente motor trifásico e o soprador de canal lateral de alto desempenho de 5,5 kW. Graças à função de arranque suave integrada, pode ser facilmente operado utilizando qualquer tomada industrial convencional de 16 amperes. Para máxima mobilidade, existem diversas opções de armazenamento disponíveis para os acessórios. O grande filtro em estrela de 16 pregas ocupa pouco espaço e é limpo de forma confiável através de um agitador de filtro horizontal. Uma caixa de engrenagens garante resultados de limpeza ideais de forma consistente, independentemente da força aplicada, sendo, portanto, extremamente conveniente para o utilizador. Da mesma forma, o mecanismo de inclinação do recipiente de aço inoxidável de 100 litros facilita o seu esvaziamento. O controle remoto opcional para ligar e desligar a máquina a uma distância de até 30 m também demonstra a facilidade de usoda IVS 100/55 M.

Classe de poeira M Dispositivo completo certificado de acordo com a norma DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M. Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Com potência de 5,5 kW e arranque suave para grandes quantidades de pó e sólidos. Para uma forte capacidade de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas. Adequado para operação em vários turnos e/ou com múltiplos pontos de sucção. Limpeza manual do filtro IVS Operação fácil e sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário. Prolonga a vida útil do filtro e, assim, reduz o esforço de manutenção. Resultados de limpeza idênticos, independentemente da quantidade de força utilizada. Equipado com filtro de estrela extragrande Também adequado para poeiras oleosas e adesivas graças ao revestimento especial. Também adequado para grandes quantidades de poeira.