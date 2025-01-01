      Aspirador industrial Kärcher em aço inoxidável com rodas, mangueira laranja e compartimento cinza.

      Aspiradores industriais

      IVS 100/55 M Z22 *EU

      This device requires instruction

      Referência: 9.987-899.0

      O IVS 100/55 M Z22 é um aspirador industrial de classe superior com um potente soprador de canal lateral de 5,5 kW para aspirar com segurança grandes quantidades de poeiras potencialmente explosivas da classe M.
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