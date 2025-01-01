Para aspirar com segurança grandes quantidades de poeiras nocivas à saúde, com certificado de classe de poeira M e também autorizado para uso em Zona Ex 22: nosso aspirador industrial superclasse IVS 100/55 M Z22 com potente soprador de canal lateral de 5,5 kW. A máquina de alta eficiência (IE2) é adequada tanto para uso contínuo estacionário quanto móvel e, graças à função de partida suave integrada, pode ser operada até mesmo com tomadas industriais comuns de 16 amperes. O agitador de filtro horizontal com caixa de engrenagens garante a limpeza ideal do grande filtro estrela com certificação M, sendo que a caixa de engrenagens para transmissão de potência direcionada produz resultados de limpeza de filtro igualmente bons, independentemente da força aplicada pelo usuário. O mecanismo de abaixamento do recipiente de aço inoxidável de 100 litros também reforça a facilidade de uso da máquina. O conceito inteligente é complementado por diversas opções para armazenamento seguro de acessórios.

Certificado para a Zona ATEX 22 Aspirador industrial à prova de explosão para aspiração segura em zonas ATEX 22. Classe de poeira M Dispositivo completo certificado de acordo com a norma DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M. Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Com potência de 5,5 kW e arranque suave para grandes quantidades de pó e sólidos. Para uma forte capacidade de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas. Adequado para operação em vários turnos e/ou com múltiplos pontos de sucção. Limpeza manual do filtro IVS Operação fácil e sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário. Prolonga a vida útil do filtro e, assim, reduz o esforço de manutenção. Resultados de limpeza idênticos, independentemente da quantidade de força utilizada. Equipado com filtro de estrela extragrande Também adequado para poeiras oleosas e adesivas graças ao revestimento especial. Também adequado para grandes quantidades de poeira.