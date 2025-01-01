      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e alças laterais, em ambiente interno.

      Aspiradores industriais

      IVS 100/75 M

      Referência: 1.573-822.0

      Nosso aspirador industrial mais potente da linha super-classe com certificação de classe de poeira M: IVS 100/75 M com soprador de canal lateral de 7,5 kW para grandes quantidades de poeiras nocivas à saúde.
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