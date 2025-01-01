O IVS 100/75 M é o modelo topo de linha da nossa gama de aspiradores industriais de alta gama, com certificação de classe de poeira M. Equipado com componentes de altíssimo desempenho, como o soprador de canal lateral de 7,5 kW, ele aspira com segurança grandes quantidades de poeira fina, que são prejudiciais à saúde. O maior motor trifásico desta classe opera com alta eficiência (IE2) e possui uma função de arranque suave que previne picos de potência durante a inicialização. Além disso, a máquina foi projetada para uso contínuo, tanto em instalações móveis quanto fixas, e está equipada com um reservatório de aço inoxidável resistente à corrosão com capacidade de 100 litros e mecanismo de nivelamento, juntamente com um filtro estrela de 16 pregas de grandes dimensões. O sistema de filtragem é limpo por meio de um agitador de filtro horizontal manual. Uma caixa de engrenagens especial para transmissão de potência direcionada garante resultados de limpeza consistentes em todos os momentos, independentemente da força aplicada pelo usuário. Os acessórios podem ser armazenados na máquina para transporte seguro, enquanto o controle remoto opcional é um complemento muito prático à amplagama de equipamentos do IVS 100/75 M.

Classe de poeira M Dispositivo completo certificado de acordo com a norma DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M. Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Com potência de 7,5 kW e arranque suave para grandes quantidades de pó e sólidos. Para uma forte capacidade de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas. Adequado para operação em vários turnos e/ou com múltiplos pontos de sucção. Limpeza manual do filtro IVS Operação fácil e sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário. Prolonga a vida útil do filtro e, assim, reduz o esforço de manutenção. Resultados de limpeza idênticos, independentemente da quantidade de força utilizada. Equipado com um filtro de estrela grande Também adequado para poeiras oleosas e adesivas graças ao revestimento especial. Também adequado para grandes quantidades de poeira. Grandes roletes industriais garantem máxima mobilidade mesmo em pisos irregulares e sob cargas pesadas.