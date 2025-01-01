O modelo topo de linha da nossa gama de aspiradores industriais à prova de explosão de classe superior: o IVS 100/75 M Z22 impressiona pela sua ampla gama de aplicações, o mais alto nível de segurança e dados de desempenho excepcionais. Adequado tanto para uso móvel quanto estacionário, o aspirador está equipado com um soprador de canal lateral de 7,5 kW com eficiência IE2 e arranque suave para evitar picos de potência indesejados na inicialização da máquina. É adequado para aspirar grandes quantidades de poeiras finas perigosas para a saúde e poeiras potencialmente explosivas, sendo permitido o uso na Zona 22 e certificado para a classe de poeira M. Isso se deve, em parte, a um filtro estrela grande e – graças ao design de 16 pregas – compacto, com aprovação M. O agitador de filtro horizontal com caixa de engrenagens garante uma potência de sucção ideal em todos os momentos, enquanto o recipiente de aço inoxidável de 100 litros com mecanismo de descida permite longos intervalos de trabalho e facilita o descarte. Existem várias opções para armazenar os acessórios, garantindo segurança durante o transporte e evitando perdas.

Adequado para a zona 22. Os aspiradores IVS Ex garantem o mais alto nível de segurança graças à tecnologia de ponta. Aspiração confiável de substâncias que podem representar risco à saúde, como poeiras explosivas. Partida suave para economia de energia Uma baixa corrente de partida evita quedas na tensão da fonte de alimentação. Picos de energia baixos garantem custos de energia mais baixos. Apenas fusíveis de baixa potência são necessários para a proteção da máquina. (Fusíveis de até 5,5 A ou 16 A são suficientes.) Mecanismo de abaixamento fácil de usar Remoção fácil e rápida do recipiente diretamente na alça. A prática alça do recipiente serve como auxílio para puxar e empurrar a máquina até o ponto de esvaziamento. Grandes roletes industriais garantem máxima mobilidade mesmo em pisos irregulares e sob cargas pesadas. Operação horizontal do sistema de limpeza de filtros A alavanca para limpeza manual do filtro está localizada em uma altura de operação conveniente, tornando o trabalho confortável. Independentemente da força aplicada pelo usuário, uma caixa de engrenagens garante resultados de limpeza consistentes. Tempo de inatividade do filtro mais longo devido à limpeza mais frequente do filtro e à transmissão de energia controlada para o filtro. Manuseio de máquina fácil de usar O gancho para mangueira e o compartimento para acessórios garantem acesso rápido às ferramentas e armazenamento organizado. Gancho de cabo integrado para armazenamento seguro do cabo. Controle remoto opcional Controle remoto por rádio opcional para operação da máquina a uma distância de até 100 m. Operação prática e rápida da máquina em um único movimento para a frente. Aproveitamento ideal do espaço: o aspirador de pó pode ser armazenado em áreas não utilizadas ou seguras.