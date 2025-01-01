      Aspirador industrial Kärcher em aço inoxidável com rodas, mangueira laranja e compartimento cinza.

      Aspiradores industriais

      IVS 100/75 M Z22 *EU

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 9.987-900.0

      Com 7,5 kW, o aspirador industrial de classe superior IVS 100/75 M Z22 possui o soprador de canal lateral mais potente da nossa gama. Máquina à prova de explosão para Zona 22 com certificado de classe de poeira M.
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