Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Tipo de acionamento
Bateria
Potência de entrada nominal (W)
1600
(W)
560
Capacidade da turbina (W)
630
Potência do motor do motor com escovas (W)
600
Largura de trabalho, pincéis (mm)
550
pressão de contato da escova (g/cm²)
80
Velocidade da escova (Rpm)
1200
Largura de trabalho, aspiração (mm)
750
Reservatório de água doce/suja (L)
55 / 55
Depósito para detergente (L)
5
(L)
2
(m²/h)
máx. 2365
Desempenho da área por enchimento de tanque (m²)
1830
Tensão (V)
24
2
Tipo de bateria
Íon de lítio
(V / Ah)
24 / 160
Autonomia da bateria (h)
3.5
Tempo de carregamento da bateria (h)
5.2
(km/h)
máx. 4.3
nível de pressão sonora (dB(A))
69
(m)
1.5
Habilidade de escalada (%)
6
(m)
0.9
Peso sem carga (kg)
228
Peso sem acessórios (kg)
225
Peso (com acessórios) (kg)
238.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
249.4
Medidas (CxLxA) (mm)
1100 x 750 x 1200
Scope of supply
Equipment
Manual
Read the manual online easily