Equipment

Tipo de lábios de sucção: à prova de óleo

DOSE

com dosagem de água dependente da velocidade

limpeza autônoma

com modo de condução manual

detecção de obstáculos e colisões

desvio autônomo ao encontrar obstáculos

elaboração de relatórios de limpeza

Preenchimento automático

Conceito de cores e funcionamento da Kärcher

interruptor de nível elétrico e mecânico