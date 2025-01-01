Secadoras de piso

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Tipo de acionamento
Bateria
Potência de entrada nominal (W)
2250
(W)
1300
Capacidade da turbina (W)
552
Potência do motor do motor com escovas (W)
1500
Largura de trabalho, pincéis (mm)
850
pressão de contato da escova (g/cm²)
215
Velocidade da escova (Rpm)
380 - 950
Largura de trabalho, aspiração (mm)
1100
Reservatório de água doce/suja (L)
200 / 220
Depósito para detergente (L)
10
(L)
9
(m²/h)
máx. 4590
Desempenho da área por enchimento de tanque (m²)
7143
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
100 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
4
Tipo de bateria
Íon de lítio
(V / Ah)
24 / 320
Autonomia da bateria (h)
4
Tempo de carregamento da bateria (h)
4.7
(km/h)
máx. 5.4
nível de pressão sonora (dB(A))
64.5
(m)
2.8
Habilidade de escalada (%)
6
(mm)
1350
Peso sem acessórios (kg)
630
Peso (com acessórios) (kg)
630
Peso, incluindo embalagem (kg)
632.3
Medidas (CxLxA) (mm)
1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
Equipment
Manual
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