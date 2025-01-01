Aspirador de pó autônomo

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Tensão (V)
36
Vácuo (kPa)
19.3
Fluxo de ar (L/s)
16
nível de pressão sonora (dB(A))
57
(m²/h)
525
Desempenho da área (m²/h)
525
(min)
140
(min)
210
Largura de trabalho, aspiração (mm)
350
Potência de entrada nominal (W)
230
Habilidade de escalada (%)
6
Capacidade do contêiner (L)
4.5
(km/h)
1.5
(mm)
650
(mm)
320
Número de baterias necessárias (peç)
2
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min / h)
58 / 81
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Peso sem acessórios (kg)
15.4
Peso (com acessórios) (kg)
15.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
25.1
Medidas (CxLxA) (mm)
578 x 578 x 300
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Áreas de utilização