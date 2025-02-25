O poder está nas suas mãos. A única coisa que se interpõe entre si e a sua tarefa é a nossa pistola EASY!Force. Ela permite utilizar a alta pressão com total facilidade. O conceito revolucionário da EASY!Force aproveita a força de recuo do jato de alta pressão, reduzindo a força necessária para segurar o gatilho a zero. Absolutamente zero. Foi concebida para uma utilização mais ergonómica, simples e sem esforço. Experimente a pistola EASY!Force – e não vai querer largá-la.