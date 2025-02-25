Marca de lavadoras de alta pressão mais vendida atualmente
A Kärcher recebeu o prémio GUINNESS WORLD RECORDS™ como a marca de lavadoras de alta pressão mais vendida atualmente.
Versatilidade imbatível. A Kärcher inventou a lavadora de alta pressão em 1950 e, desde então, tem vindo a aperfeiçoar continuamente este princípio. Maior desempenho de limpeza com menor consumo. Maior durabilidade com tempos de limpeza mais curtos. Como líder mundial de mercado, a Kärcher oferece uma gama de produtos que não deixa nada a desejar em termos de sofisticação técnica e versatilidade – funcionam com água quente ou fria, acionadas por motores elétricos ou a combustão, móveis ou fixas. Descubra aqui as diferentes áreas de aplicação.
A Kärcher recebeu o prémio GUINNESS WORLD RECORDS™ como a marca de lavadoras de alta pressão mais vendida atualmente.
A nossa nova solução de sistema composta por escovas, hastes telescópicas, acessórios e adaptadores permite agora a utilização flexível de diferentes tipos de limpeza para diferentes tarefas de limpeza. Seja com pressão baixa, média ou alta, ou mesmo com aspiração: a limpeza de fachadas, superfícies de vidro, painéis solares e pisos nunca foi tão flexível e, mesmo em locais de difícil acesso, tão prática e completa.
O poder está nas suas mãos. A única coisa que se interpõe entre si e a sua tarefa é a nossa pistola EASY!Force. Ela permite utilizar a alta pressão com total facilidade. O conceito revolucionário da EASY!Force aproveita a força de recuo do jato de alta pressão, reduzindo a força necessária para segurar o gatilho a zero. Absolutamente zero. Foi concebida para uma utilização mais ergonómica, simples e sem esforço. Experimente a pistola EASY!Force – e não vai querer largá-la.