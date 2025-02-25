      Limpador de carpetes - Limpeza profunda das fibras | Kärcher

      Lavadoras de estofos e alcatifas

      As máquinas de limpeza para superfícies têxteis da Kärcher garantem frescura e limpeza em profundidade. Demonstram toda a sua eficácia em estofos, carpetes e alcatifas de edifícios com elevada circulação.

      Limpeza profunda de alcatifas e estofos

      As alcatifas em edifícios públicos, hotéis, restaurantes, escritórios e espaços comerciais estão sujeitas a desgaste intenso devido ao tráfego diário. É nestes ambientes que as máquinas de limpeza de alcatifas Kärcher demonstram toda a sua eficácia. Funcionam através do sistema de injeção e extração, pulverizando água sob pressão sobre a superfície têxtil, dissolvendo a sujidade e aspirando-a de imediato juntamente com a água suja.

      Graças ao elevado desempenho de aspiração e à reduzida humidade residual, as alcatifas podem voltar a ser utilizadas rapidamente. Em combinação com a tecnologia iCapsol, são também ideais para limpezas de manutenção. Além das alcatifas, estas máquinas são perfeitas para a limpeza profunda de estofos e bancos de automóveis e, com os acessórios adequados, podem ainda ser utilizadas na limpeza de pavimentos cerâmicos.

      Kärcher spray extraction devices can be used in different methods.

      Que métodos de injeção e extração a Kärcher disponibiliza?

      Consoante o nível de sujidade, o tempo disponível e o tipo de material, as lavadoras de injeção e extração podem ser utilizadas através de diferentes métodos de limpeza.

      Limpeza numa única etapa

      Neste método, a solução de limpeza (água com detergente) é pulverizada sob pressão sobre a superfície através do bocal da máquina. Em simultâneo, a sujidade dissolvida é imediatamente aspirada juntamente com a água suja. Este processo é indicado para a limpeza profunda e de manutenção de alcatifas, bem como para a limpeza profunda de estofos.

      Limpeza em duas etapas

      Na primeira fase, a solução de limpeza é aplicada por secções com a máquina de injeção e extração ou com um pulverizador de pressão. Após o tempo de atuação, a superfície é enxaguada com água limpa e a água suja é aspirada pela máquina. Este método é especialmente recomendado para a limpeza profunda de alcatifas e estofos muito sujos.

      Métodos combinados

      Neste processo, a alcatifa é lavada com champô utilizando um detergente e uma máquina monodisco. De seguida, a superfície é cuidadosamente enxaguada com água limpa através do método de injeção e extração. Este método não é adequado para a limpeza de estofos.

      Que tipos de têxteis podem ser tratados com os aspiradores para tapetes da Kärcher?

      Todos os revestimentos têxteis para pavimentos cujos substratos, adesivos ou fixações sejam resistentes à descoloração, à humidade e aos solventes são adequados. Deve testar se é esse o caso num local discreto, por exemplo, na parte inferior de uma poltrona ou no tapete debaixo de um armário. No entanto, não decida se o limpador de carpetes é adequado para o seu projeto até que tudo esteja seco novamente. Deve também verificar previamente se o revestimento do tapete e os materiais de revestimento não encolhem nem desbotam. Os substratos absorventes, principalmente os espumados, levam a tempos de secagem mais longos. A superfície visível deve, evidentemente, ser resistente à descoloração e ser composta por tipos de fibras adequados.

      Many textiles can be treated with Kärcher carpet cleaner

      Detergentes para limpeza de tapetes e estofados

      O sistema Kärcher cumpre todos os requisitos para uma limpeza profunda e suave de tapetes e estofos. As máquinas de limpeza são particularmente potentes quando utilizadas com os detergentes líquidos personalizados da Kärcher com fórmula de secagem rápida, adequados para tapetes, carpetes, estofos, bancos de automóveis e outras superfícies têxteis. O resultado é uma limpeza visível e um aroma agradável no ambiente, tempos de secagem curtos e a possibilidade de voltar a pisar as superfícies rapidamente.

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      Kärcher has developed the iCapsol Encapsulation Technology

      Tecnologia iCapsol

      A Kärcher desenvolveu a tecnologia de encapsulamento iCapsol especialmente para uma limpeza intermédia simples e eficaz. Chega até ao fundo da sujidade, dissolve-a nas profundezas das fibras, encapsula-a e, em seguida, remove-a completamente.

      Limpa-tapetes Kärcher – onde quer que os profissionais queiram garantir frescura e higiene

      A Kärcher BRC 40/22 in a public building

      Edifícios públicos

      O tráfego público intenso exige muito da limpeza diária, uma aparência limpa e uma manutenção que preserve o valor.

      A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in a hotel

      Hotelaria e gastronomia

      Limpeza e frescura são requisitos obrigatórios da hospitalidade. Com elevadas exigências em termos de conforto e economia.

      A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in an office

      Escritórios e instalações comerciais

      A redução de agentes patogénicos e alergénios no local de trabalho protege os funcionários contra doenças. A limpeza profunda dos tapetes contribui para um ambiente de trabalho higiénico.

      Único em todo o mundo: O primeiro aspirador de lavagem alimentado por bateria

      Flexibilidade sem fios - esse é o ponto forte do Puzzi 9/1 Bp, o único aparelho profissional de pulverização e extração alimentado por bateria disponível no mercado. A potente bateria de 36 V possui um visor LCD que mostra o tempo de funcionamento restante, o tempo de carregamento restante e a capacidade da bateria em tempo real. A bateria é compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V.

      Saiba mais
      Kärcher Puzzi 971 Bp Pack