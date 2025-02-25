Limpeza profunda de alcatifas e estofos
As alcatifas em edifícios públicos, hotéis, restaurantes, escritórios e espaços comerciais estão sujeitas a desgaste intenso devido ao tráfego diário. É nestes ambientes que as máquinas de limpeza de alcatifas Kärcher demonstram toda a sua eficácia. Funcionam através do sistema de injeção e extração, pulverizando água sob pressão sobre a superfície têxtil, dissolvendo a sujidade e aspirando-a de imediato juntamente com a água suja.
Graças ao elevado desempenho de aspiração e à reduzida humidade residual, as alcatifas podem voltar a ser utilizadas rapidamente. Em combinação com a tecnologia iCapsol, são também ideais para limpezas de manutenção. Além das alcatifas, estas máquinas são perfeitas para a limpeza profunda de estofos e bancos de automóveis e, com os acessórios adequados, podem ainda ser utilizadas na limpeza de pavimentos cerâmicos.