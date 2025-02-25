Consoante o nível de sujidade, o tempo disponível e o tipo de material, as lavadoras de injeção e extração podem ser utilizadas através de diferentes métodos de limpeza.

Limpeza numa única etapa

Neste método, a solução de limpeza (água com detergente) é pulverizada sob pressão sobre a superfície através do bocal da máquina. Em simultâneo, a sujidade dissolvida é imediatamente aspirada juntamente com a água suja. Este processo é indicado para a limpeza profunda e de manutenção de alcatifas, bem como para a limpeza profunda de estofos.

Limpeza em duas etapas

Na primeira fase, a solução de limpeza é aplicada por secções com a máquina de injeção e extração ou com um pulverizador de pressão. Após o tempo de atuação, a superfície é enxaguada com água limpa e a água suja é aspirada pela máquina. Este método é especialmente recomendado para a limpeza profunda de alcatifas e estofos muito sujos.

Métodos combinados

Neste processo, a alcatifa é lavada com champô utilizando um detergente e uma máquina monodisco. De seguida, a superfície é cuidadosamente enxaguada com água limpa através do método de injeção e extração. Este método não é adequado para a limpeza de estofos.