      Soprador de folhas LB 930/36 Bp | Kärcher

      Soprador Kärcher cinza com bateria, bocal preto longo e alça amarela.

      Soprador de folhas

      LB 930/36 Bp

      Referência: 1.042-507.0

      • Motor sem escovas
      • Regulação de velocidade infinitamente variável e botão turbo.
      • Bocal de alta velocidade para maior potência de sopro
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