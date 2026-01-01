Soprador de folhas LB 930/36 Bp | Kärcher

Potente, econômico e ecológico: o soprador de folhas a bateria LB 930/36 Bp impressiona em todos os aspectos. Ele remove folhas, detritos e outros resíduos com extrema rapidez, principalmente em áreas de difícil acesso. Além disso, é tão silencioso que você pode usá-lo facilmente em áreas sensíveis ao ruído, como áreas residenciais, perto de escolas, hospitais ou mesmo à noite. Ele também não emite substâncias nocivas ou outros gases que possam prejudicar o meio ambiente, é muito confortável de usar e tem custos de operação e manutenção surpreendentemente baixos.
Raspador de metal
Remove resíduos pegajosos e sujeira. Protege a extremidade do tubo de sopro contra danos.
Bocal de alta velocidade
Concentra a potência do sopro em uma área menor. Limpa facilmente folhas molhadas e sujeira.
Velocidade infinitamente variável e botão turbo
Ajuste otimizado da velocidade de sopro e aumento de desempenho quando necessário. Controle máximo na remoção de folhagem e sujeira resistentes.
Alça de ombro confortável
Permite um posicionamento conveniente e confortável para que você possa trabalhar sem se cansar. Design equilibrado.
Até 50% mais silenciosas do que máquinas a gasolina.
Ideal para trabalhar em áreas sensíveis ao ruído e à noite. Impacto reduzido sobre as pessoas e o meio ambiente.
Motor sem escovas
Requer manutenção mínima e possui longa vida útil. Baixa geração de calor e alta eficiência.
Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V.
A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário. Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho.
Sem emissão de substâncias nocivas e CO₂
Protege o meio ambiente e a saúde do usuário.
Vibração significativamente menor em comparação com máquinas movidas a gasolina.
Trabalho sem esforço por longos períodos. Protege a saúde do usuário.
Custos de operação e manutenção até 90% menores em comparação com ferramentas a gasolina.
Particularmente econômico, pois não há custos com gasolina.