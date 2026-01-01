Soprador de folhas LB 930/36 Bp | Kärcher

Potente, econômico e ecológico: o soprador de folhas a bateria LB 930/36 Bp impressiona em todos os aspectos. Ele remove folhas, detritos e outros resíduos com extrema rapidez, principalmente em áreas de difícil acesso. Além disso, é tão silencioso que você pode usá-lo facilmente em áreas sensíveis ao ruído, como áreas residenciais, perto de escolas, hospitais ou mesmo à noite. Ele também não emite substâncias nocivas ou outros gases que possam prejudicar o meio ambiente, é muito confortável de usar e tem custos de operação e manutenção surpreendentemente baixos.

Raspador de metal Remove resíduos pegajosos e sujeira. Protege a extremidade do tubo de sopro contra danos. Bocal de alta velocidade Concentra a potência do sopro em uma área menor. Limpa facilmente folhas molhadas e sujeira. Velocidade infinitamente variável e botão turbo Ajuste otimizado da velocidade de sopro e aumento de desempenho quando necessário. Controle máximo na remoção de folhagem e sujeira resistentes. Alça de ombro confortável Permite um posicionamento conveniente e confortável para que você possa trabalhar sem se cansar. Design equilibrado. Até 50% mais silenciosas do que máquinas a gasolina. Ideal para trabalhar em áreas sensíveis ao ruído e à noite. Impacto reduzido sobre as pessoas e o meio ambiente. Motor sem escovas Requer manutenção mínima e possui longa vida útil. Baixa geração de calor e alta eficiência. Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V. A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário. Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho. Sem emissão de substâncias nocivas e CO₂ Protege o meio ambiente e a saúde do usuário. Vibração significativamente menor em comparação com máquinas movidas a gasolina. Trabalho sem esforço por longos períodos. Protege a saúde do usuário. Custos de operação e manutenção até 90% menores em comparação com ferramentas a gasolina. Particularmente econômico, pois não há custos com gasolina.