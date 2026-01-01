      cortador de grama LM 460 /36Bp | Kärcher

      Cortador de grama Kärcher com design moderno, estrutura preta e cinza, rodas robustas e alça ajustável.

      cortador de grama

      LM 460 /36Bp

      Referência: 1.042-500.0

      • Motor sem escovas
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