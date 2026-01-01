cortador de grama LM 530/36 Bp Pack | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Plataforma de baterias
Plataforma de baterias de 36 V
Largura de corte (mm)
530
Altura de corte (mm)
30 - 110
Velocidade (Rpm)
3100
Velocidade máxima de condução (km/h)
2 - 5
Material do deck de corte
Aço
volume do recipiente coletor de grama (L)
70
Nível de potência sonora (dB(A))
95
Valor de vibração (m/s²)
0.8
Tipo de Bateria
Bateria amovível de iões de lítio
Tensão (V)
36
Capacidade (Ah)
6
Rendimento por carga da bateria (m²)
máx. 600 máx. 750
Autonomia por carga da bateria (min)
máx. 40 máx. 55
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
100 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Comprimento do cabo do carregador de bateria (m)
1.2
Peso sem acessórios (kg)
34.6
Peso incl. embalagem (kg)
41
Dimensões (C × L × A) (mm)
1580 x 550 x 1130
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções