      cortador de grama LM 530/36 Bp Pack | Kärcher

      Cortador de relva Kärcher a bateria, preto e amarelo, com saco coletor, em fundo branco.

      cortador de grama

      LM 530/36 Bp Pack

      Referência: 1.042-501.0

      • Motor sem escovas
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