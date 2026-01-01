aparador de linha LT 380/36 Bp | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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aparador de linha
Referência: 1.042-502.0
Plataforma de baterias
Plataforma de baterias de 36 V
Diâmetro da linha (mm)
1.6
Extensão de tópico
Sistema de prensa automática
Geometria da linha de corte
Redondo, com reentrâncias
Regulamentação de velocidade
sim
Velocidade (Rpm)
Nível 1: 4600 Nível 2: 5600
Cortador
Cabeçalho de linha
Diâmetro de corte (cm)
38
Tensão (V)
36
Autonomia por carga da bateria (min)
máx. 35 máx. 45
Peso sem acessórios (kg)
3.5
Peso incl. embalagem (kg)
5.6
Dimensões (C × L × A) (mm)
1780 x 360 x 250
Conteúdo da embalagem
Ficha técnica
Áreas de utilização