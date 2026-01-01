aparador de linha LT 380/36 Bp | Kärcher

O aparador de relva a bateria LT 380/36 Bp é especialmente adequado para locais de difícil acesso, como debaixo de bancos de parques ou em torno de placas de sinalização, delineadores de estrada ou meio-fios. Mesmo em inclinações e superfícies maiores, este potente e leve aparador é uma alternativa convincente aos aparadores a gasolina e, ao contrário destes, pode ser utilizado sem problemas em áreas sensíveis ao ruído. O LT 380/36 Bp tem uma ampla largura e autonomia de corte, não produz emissões nem vibrações e impressiona também pelo seu cabo ergonômico e ajustável e pela distribuição de peso otimizada. Permite trabalhar durante longos períodos sem se cansar.

Cabo ergonômico e arredondado Permite que você trabalhe com conforto. Pode ser ajustado individualmente para cada usuário. Cabeça de corte robusta Basta empurrar o fio de corte pressionando a cabeça da roçadeira contra o chão. Carregamento de linha prático e fácil. Velocidade variável Pode ser adaptado ao uso específico. Tempo de execução prolongado. Alça de ombro confortável Permite um posicionamento conveniente e confortável para que você possa trabalhar sem se cansar. Design equilibrado. Motor sem escovas Requer manutenção mínima e possui longa vida útil. Baixa geração de calor e alta eficiência. Pronto para uso imediato graças à tecnologia de íon-lítio. Inicia com o simples pressionar de um botão. Autossuficiente, seguro e sem cabos. Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V. A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário. Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho. Sem emissão de substâncias nocivas e CO₂ Protege o meio ambiente e a saúde do usuário. Vibração significativamente menor em comparação com máquinas movidas a gasolina. Trabalho sem esforço por longos períodos. Protege a saúde do usuário. Custos de operação e manutenção até 90% menores em comparação com ferramentas a gasolina. Particularmente econômico, pois não há custos com gasolina.