      aparador de linha LT 380/36 Bp | Kärcher

      Aparador de grama Kärcher com cabo longo e motor elétrico na extremidade superior.

      aparador de linha

      LT 380/36 Bp

      Referência: 1.042-502.0

      • Motor sem escovas
      • Cabo ergonômico e arredondado
      • Leve e com centro de gravidade otimizado.
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