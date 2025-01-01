Aspirador de pó a bateria

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Capacidade do contêiner (L)
0.35
Material do recipiente
Plástico
nível de pressão sonora (dB(A))
70
Fluxo de ar (L/s)
12
Poder nominal (W)
230
Vácuo (mbar / kPa)
140 / 14
Largura nominal padrão ( )
35
Número de baterias necessárias (peç)
1
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 60 aprox. 20 aprox. 35 aprox. 12
Corrente de carregamento (A)
2.5
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
1.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
2.9
Medidas (CxLxA) (mm)
1100 x 220 x 175
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Áreas de utilização