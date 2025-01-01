Aspirador de pó a bateria

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Capacidade do contêiner (L)
0.35
Material do recipiente
Plástico
nível de pressão sonora (dB(A))
72
Fluxo de ar (L/s)
15
Poder nominal (W)
350
Vácuo (mbar / kPa)
220 / 22
Número de baterias necessárias (peç)
1
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 80 aprox. 28 aprox. 40 aprox. 14
Corrente de carregamento (A)
2.5
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
2
Peso, incluindo embalagem (kg)
3.8
Medidas (CxLxA) (mm)
186 x 250 x 1150
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Áreas de utilização