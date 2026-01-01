      Varredoura Municipal MC 130 Adv | Kärcher

      Veículo cinza Kärcher com cabine de vidro e plataforma traseira, visto de perfil. Placa WN AK 818 na frente.

      Varredoura Municipal

      MC 130 Adv

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.442-231.2

      • Uso durante todo o ano
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