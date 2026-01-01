Varredoura | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Varredoura
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.442-237.201
Tração
Diesel
Transmissão por tração
Tração integral
Classificação do motor (kW)
48
Deslocamento (cm³)
2434
Cilindro
4
Tanque de combustível (L)
50
Velocidade de condução (km/h)
- 40
Velocidade de trabalho (km/h)
- 40
Distância entre eixos (mm)
1700
Peso total permitido (kg)
3500
Peso sem acessórios (kg)
2050
Dimensões (C × L × A) ( )
3412 x 1220 x 1979
Equipamento