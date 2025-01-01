A Kärcher atribui uma enorme importância aos equipamentos municipais. É por isso que investimos todo o nosso saber-fazer e experiência, bem como a nossa vasta experiência, no desenvolvimento da varredora aspiradora MC 250. A MC 250, com o seu design atraente, oferece um desempenho de limpeza inigualável com baixa velocidade do motor, um volume generoso do contentor de resíduos de 2,5 m³, uma alta velocidade de transporte de 60 km/h e máximo conforto de condução graças à suspensão hidropneumática e à suspensão de roda única. A cabine grande opcionalmente climatizada com assentos confortáveis e o conceito de operação ergonómico com display multifuncional claramente disposto no aro do volante garantem um ambiente de trabalho agradável e um elevado nível de facilidade de utilização. A nossa MC 250 também tem direção integral para excelente manobrabilidade e um sistema de circulação de água eficiente com um depósito separado para água suja. A máquina é adequada para cidades e municípios de todos os tamanhos, é muito fácil de manter e também impressiona com emissões de gases de escape e partículas muito baixas.

Cabine espaçosa e confortável para duas pessoas com ótima visibilidade do ambiente de trabalho. Com assentos de luxo para maior conforto e para atividades de trabalho sem fadiga. É possível entrar e sair pelos dois lados, com grandes janelas de correr nas portas. Botão Eco para iniciar a operação de varrição. Chassi de segurança com máximo conforto Tempos de deslocamento curtos graças à velocidade máxima de 60 km/h. Suspensão hidropneumática para maior conforto ao dirigir. Direção confortável nas quatro rodas para máxima manobrabilidade. O maior contentor de resíduos da sua categoria. Recipiente para resíduos em aço inoxidável com fluxo otimizado e volume superior a 2 m³. Permite atividades de trabalho prolongadas. Sistema de recuperação de água com tanque de água separado como padrão Design que facilita a manutenção Todos os componentes relevantes para limpeza e manutenção são facilmente acessíveis. Com acesso para manutenção na lateral e tanque de água doce com montagem giratória. Chassi de segurança com máximo conforto Suspensão hidropneumática para maior conforto ao dirigir. Design que facilita a manutenção Todos os componentes relevantes para limpeza e manutenção são facilmente acessíveis. Com acesso para manutenção na lateral e tanque de água doce com montagem giratória. Sistema de recuperação de água com tanque de água separado como padrão Permite atividades de trabalho prolongadas. Sistema de recuperação de água com tanque de água separado como padrão Recipiente para resíduos em aço inoxidável com fluxo otimizado e volume superior a 2 m³. Permite atividades de trabalho prolongadas.