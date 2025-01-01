      Varredora Kärcher MC 250 com escovas rotativas frontais, cabine de vidro e luz de sinalização no topo.

      Varredoura

      MC 250

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.442-260.2

      • Cabine confortável de dois lugares
      • Suspensão hidropneumática
      • Direção nas quatro rodas comutável
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