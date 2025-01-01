Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Varredoura
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.442-260.2
Tipo de acionamento
Diesel
Transmissão por tração
Tração em duas rodas
Fabricante de motores
VM
Classificação do motor (kW)
75
Deslocamento (cm³)
2970
Cilindro
4
volume do tanque de combustível (L)
70
Norma de emissões de gases de escape
Euro 6e
Velocidade de condução (km/h)
- 60
Largura de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
2625
Largura de trabalho com 3 escovas laterais (mm)
2710
Recipiente para lixo (L)
2500
Reservatório de água ( / L)
120 / 400
Tanque de água doce (L)
200
Tanque de água doce (opcional) ( )
390
Distância entre eixos (mm)
1980
Peso total permitido (kg)
6000
Dimensões (C x L x A) (mm)
4491 x 1300 x 1999
Equipamento
Áreas de utilização