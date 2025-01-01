Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Varredoura
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.442-252.2
Tipo de acionamento
Diesel
Transmissão por tração
Tração integral
Fabricante de motores
Yanmar
Classificação do motor (kW)
26
Deslocamento (cm³)
1650
Cilindro
3
volume do tanque de combustível (L)
41
Velocidade de condução (km/h)
- 25
Largura de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
1630
Largura de trabalho com 3 escovas laterais (mm)
2175
Recipiente para lixo (L)
1000
Reservatório de água ( / L)
/ 150
Tanque de água doce (L)
185
Distância entre eixos (mm)
1500
Peso total permitido (kg)
2500
Dimensões (C x L x A) (mm)
3200 x 1070 x 1985
Equipamento