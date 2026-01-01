Varredoura ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Varredoura
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.999-052.0
Tipo de tração
Diesel
Transmissão por tração
Tração em duas rodas
Fabricante de motores
VM
Deslocamento (cm³)
4500
Cilindro
6
volume do tanque de combustível (L)
220
Velocidade de condução (km/h)
- 40
Largura de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
2400
Largura de trabalho com 3 escovas laterais ( )
3550
Recipiente para lixo (L)
6000
Tanque de água doce (L)
500
Distância entre eixos ( )
3230
Peso total permitido (kg)
13000
Dimensões (C × L × A) (mm)
5450 x 2155 x 2920
Equipamento