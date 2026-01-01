      Varredoura ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

      Varredora Kärcher branca com escovas amarelas, cabine de vidro e luz de sinalização no topo.

      Varredoura

      ISAL 6000 / MCM 600

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.999-052.0

      • Funcionamento simples e intuitivo
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