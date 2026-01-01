      Varredoura Municipal MIC 42 | Kärcher

      Veículo utilitário Kärcher com cabine fechada, pneus robustos e luzes frontais, visto de perfil em fundo branco.

      Varredoura Municipal

      MIC 42

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.442-250.2

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