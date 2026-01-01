Varredoura Municipal MIC 42 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Varredoura Municipal
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.442-250.2
Tração
Diesel
Transmissão por tração
Tração integral
Fabricante de motores
Yanmar
Classificação do motor (kW)
32
Deslocamento (cm³)
1568
Cilindro
3
Tanque de combustível (L)
41
Velocidade de condução (km/h)
- 25
Velocidade de trabalho (km/h)
- 25
Distância entre eixos (mm)
1500
Peso total permitido (kg)
2500
Peso sem acessórios (kg)
1400
Peso incl. embalagem (kg)
1400
Dimensões (C × L × A) (mm)
3200 x 1400 x 2230
Equipamento