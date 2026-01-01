Ferramenta multifuncional MT CS 250/36 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Ferramenta multifuncional
Referência: 1.042-512.0
Plataforma de baterias
Plataforma de baterias de 36 V
Trilho guia (mm)
250
Velocidade da corrente (m/s)
12
Espessura do elo de transmissão
1,3 mm / 0,050"
Valor de vibração da alça dianteira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
3
Tensão (V)
36
Rendimento por carga da bateria (Corte)
máx. 400 máx. 500
Autonomia por carga da bateria (min)
máx. 45 máx. 55
Peso sem acessórios (kg)
1.9
Peso incl. embalagem (kg)
3
Dimensões (C × L × A) (mm)
940 x 120 x 130
Conteúdo da embalagem
Manual de instruções
Manual de instruções