Ferramenta multifuncional MT HT 550/36 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Plataforma de baterias
Plataforma de baterias de 36 V
Comprimento de corte (mm)
550
Espaçamento entre os dentes (mm)
28
(°)
- 180
Valor de vibração da alça dianteira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
3.8
Tensão (V)
36
Autonomia por carga da bateria (min)
máx. 100 máx. 125
Peso sem acessórios (kg)
2.3
Peso incl. embalagem (kg)
3.3
Dimensões (C × L × A) (mm)
1305 x 125 x 87
Conteúdo da embalagem
Manual de instruções
Manual de instruções