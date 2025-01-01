      Aspirador industrial Kärcher cinza com mangueira longa e bocal, sobre rodas.

      Aspirador de pó e água a bateria

      NT 22/1 Ap Bp L

      Referência: 1.528-130.0

      • Recipiente de 22 litros, design compacto, leve, classe de poeira L
      • Aparelho semiautomático de limpeza de filtros Ap, alimentado por bateria, da plataforma de 36 V.
      • Bocal de piso de 300 mm, bocal para frestas, filtro plano plissado para secagem
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