Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador de pó e água a bateria
Referência: 1.528-130.0
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Capacidade do contêiner (L)
22
Material do recipiente
Plástico
nível de pressão sonora (dB(A))
70
Fluxo de ar (L/s)
57
Vácuo (mbar / kPa)
152 / 15.2
Potência de entrada nominal (W)
575
Largura nominal padrão ( )
35
Número de baterias necessárias (peç)
1
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 150
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 31 máx. 24
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
58 81
Corrente de carregamento (A)
6
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
8.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
11.1
Medidas (CxLxA) (mm)
401 x 372 x 499
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information
Manual
Manual
Áreas de utilização