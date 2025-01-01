Desenvolvido para aspirar líquidos, sujidade grossa e pó fino, o nosso aspirador de pó e água a bateria NT 22/1 Ap Bp impressiona com a sua elevada potência de sucção em locais sem ligação à rede elétrica. O aparelho foi concebido para funcionar com as potentes baterias Kärcher Battery Power+, que, tal como o carregador de baterias compatível, não estão incluídas e devem ser adquiridas separadamente. As nossas baterias permitem uma autonomia prolongada do aspirador e estão eficazmente protegidas contra fatores externos através de uma tampa no interior do aparelho. As dimensões compactas e o baixo peso do NT 22/1 Ap Bp facilitam o transporte e a colocação, permitindo também a sua utilização em espaços confinados e em áreas de grande circulação. Para tal, o versátil aparelho está equipado com um filtro plano plissado que poupa espaço e um sistema eletrónico de desativação de água. O design plano especial da cabeça do aparelho permite ainda apoiar ferramentas ou caixas.

Bateria Kärcher Power+ de 36 V com capacidade de 7,5 Ah Garante uma longa autonomia de 31 minutos com potência de sucção máxima. Tampa de proteção eficaz para o compartimento da bateria Protege a bateria contra sujeira e umidade. Com janela de visualização. Limpeza de filtro semiautomática A limpeza semiautomática do filtro garante uma potência de sucção constantemente elevada. O posicionamento do botão de limpeza Ap facilita o manuseio. Leve e com dimensões compactas. A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade.