Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspiradores de pó e água
Referência: 1.378-600.0
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s)
72
Vácuo (mbar / kPa)
249 / 24.9
Capacidade do contêiner (L)
22
Material do recipiente
Plástico
Potência de entrada nominal (W)
1300
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
6
nível de pressão sonora (dB(A))
71
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
5.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
8.2
Medidas (CxLxA) (mm)
380 x 370 x 480
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information
Áreas de utilização