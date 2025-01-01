Pequeno, potente, confiável, extremamente versátil e leve como uma pluma: o nosso aspirador de pó e água NT 22/1 Ap oferece resultados impressionantes em trabalhos de limpeza leves e moderados em diversas aplicações comerciais. Graças ao sistema de limpeza de filtro semiautomático e ao filtro de cartucho PES resistente à umidade, ele lida com poeira, sujeira grossa e líquidos sem esforço. A conexão da mangueira de sucção, acoplada diretamente à cabeça do aparelho, permite o máximo aproveitamento da capacidade do reservatório. Suas dimensões compactas e baixo peso tornam o aparelho, que também é fácil de operar, fácil de transportar.

Leve e com dimensões compactas. A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade. Limpeza de filtro semiautomática A limpeza semiautomática do filtro garante, de forma eficaz, uma potência de sucção elevada e constante. Filtro de cartucho PES resistente à umidade A transição da aspiração a úmido para a aspiração a seco é fácil, sem a necessidade de secar o filtro de cartucho PES primeiro. Filtro PES lavável. Conexão da mangueira de sucção na cabeça da máquina Permite a utilização de todo o volume da tremonha. Economize tempo ao não precisar esvaziar o recipiente com tanta frequência.