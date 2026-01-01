Aspiradores de pó e água NT 22/1 Ap Te Adv | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Caudal de ar (L/s)
72
Aspiração (mbar / kPa)
249 / 24.9
Capacidade do depósito (L)
22
Material do recipiente
Plástico
Potência de entrada nominal (W)
1300
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
6
nível de pressão sonora (dB(A))
72
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
6.1
Peso incl. embalagem (kg)
10
Dimensões (C × L × A) (mm)
380 x 370 x 480
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização