      Aspiradores de pó e água NT 22/1 Ap Te Adv | Kärcher

      Aspirador de pó Kärcher cinza com mangueira preta e bocal de limpeza, sobre rodas.

      Aspiradores de pó e água

      NT 22/1 Ap Te Adv

      Referência: 1.378-621.0

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