      Aspirador de pó Kärcher cinza com mangueira longa e bocal largo, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      NT 22/1 Ap Te *EU

      Referência: 1.378-610.0

      Ideal para profissionais: o aspirador de pó e água NT 22/1 Ap com tomada elétrica (com função de arranque automático), possui forte poder de sucção e sistema de limpeza semiautomático. Um aparelho compacto e leve, perfeito para iniciantes.
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