Profissionais da construção civil e de outras áreas certamente irão apreciar este pequeno e potente aspirador. Nosso aspirador de pó e água NT 22/1 Ap Te possui uma tomada com função de partida automática para ferramentas elétricas, é muito leve e, portanto, sempre conveniente para transportar, e impressiona em trabalhos de limpeza leves a moderados com sua forte potência de sucção. Seja poeira, sujeira grossa ou líquidos: graças ao sistema de limpeza de filtro semiautomático e ao filtro de cartucho PES resistente à umidade, ele realiza seu trabalho de forma confiável e completa. Além disso, a conexão da mangueira de sucção integrada diretamente na cabeça do aparelho permite o máximo aproveitamento da capacidade do reservatório. Isso significa que o versátil e fácil de usar NT 22/1 Ap Te é o companheiro ideal para trabalhos de instalação e reforma, limpeza de edifícios e muitas outras aplicações comerciais.

Leve e com dimensões compactas. A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade. Limpeza de filtro semiautomática Limpeza otimizada do filtro com o simples toque de um botão. Garante um desempenho de filtragem e poder de sucção consistentemente elevados. Design que economiza tempo e prolonga a vida útil do filtro. Filtro de cartucho PES resistente à umidade Alternância fácil entre o funcionamento do aspirador de pó e água. O filtro de cartucho PES não precisa ser seco antes do uso. Sustentabilidade: o filtro de cartucho PES é lavável. Tomada para ferramentas elétricas (com acendimento automático) A ferramenta elétrica conecta-se facilmente ao aspirador de pó. Operação fácil graças à função automática de ligar/desligar. Eficiente em termos energéticos: o aspirador desliga-se automaticamente. Adaptador de ferramentas para ferramentas elétricas Permite perfurar, serrar ou lixar sem gerar poeira usando ferramentas elétricas. Acompanha acessório de borracha e anel giratório de ar falso. Anel giratório para ajustar a potência de sucção.