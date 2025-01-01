      Aspirador Kärcher com corpo metálico, mangueira flexível e bocal de sucção cinza, sobre rodas.

      Aspiradores de pó e água

      NT 27/1 Me

      Referência: 1.428-100.0

      O NT 27/1 Me é um aspirador de pó e água potente, ideal para uso profissional. Excepcionalmente compacto, acompanha um recipiente de aço inoxidável e diversos acessórios úteis.
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