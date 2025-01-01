O NT 27/1 Me é um aspirador de pó e água compacto, altamente manobrável e fácil de usar, ideal para diversas aplicações comerciais. Seu potente ventilador proporciona enorme poder de sucção. A unidade é equipada com um filtro de cartucho. Um sistema mecânico de flutuação interrompe a sucção assim que o reservatório atinge sua capacidade máxima, evitando transbordamentos. O prático sistema de encaixe garante a troca rápida e simples de acessórios. Cinco rodízios giratórios de rolamento suave garantem excelente manobrabilidade e estabilidade. A parte superior da tampa do ventilador possui uma superfície plana e prática, semelhante a uma bandeja, para guardar objetos diversos. Toda a estrutura é feita de plástico resistente a impactos. O NT 27/1 Me também possui suportes para acessórios e um gancho para manter o cabo de alimentação organizado. A alça de transporte com formato ergonômico facilita o transporte da unidade, completa com todos os acessórios. O NT 27/1 Me possui um para-choque completo que protege a máquina, bem como paredes, equipamentos e móveis contra danos. O recipiente de aço inoxidável resistente à corrosão deste aspirador industrial é resistente a ácidos e álcalis,garantindo uma longa vida útil.

Armazenamento integrado de acessórios Espaço prático para guardar acessórios na parte traseira. Os tubos de sucção e acessórios são transportados de forma segura e prática na máquina, estando sempre à mão. Filtro de cartucho PES resistente à umidade Alternância fácil entre o funcionamento do aspirador de pó e água. O filtro de cartucho PES não precisa ser seco antes do uso. Sustentabilidade: o filtro de cartucho PES é lavável. Fechos de metal robustos Essas travas extremamente robustas fecham com mais segurança. Para-choque robusto O para-choque oferece proteção completa e segura para o aspirador de pó e seus acessórios. Sistema de flutuação O poder de sucção permanece em um nível consistentemente alto. O sistema de flutuador interrompe o fluxo de sucção após atingir a capacidade máxima.