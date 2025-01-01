O NT 27/1 é um aspirador de pó e água compacto, altamente manobrável e fácil de usar, ideal para diversas aplicações comerciais. Seu potente ventilador proporciona enorme poder de sucção. A unidade é equipada com um filtro de cartucho. Um sistema mecânico de flutuação interrompe a sucção assim que o reservatório atinge sua capacidade máxima, evitando transbordamentos. O prático sistema de encaixe garante a troca rápida e simples de acessórios. Cinco rodízios giratórios de rolamento suave garantem excelente manobrabilidade e estabilidade. A parte superior da tampa do ventilador possui uma prática superfície plana, semelhante a uma bandeja, para guardar objetos diversos. Toda a estrutura é feita de plástico resistente a impactos. O NT 27/1 também possui suportes para acessórios e um gancho para manter o cabo de alimentação organizado. A alça de transporte com formato ergonômico torna a unidade leve e facilita o transporte. Completo com todos os acessórios. O NT 27/1 possui um para-choque completo que protege a máquina, bem como paredes, equipamentos e móveis contra danos.

Filtro de cartucho PES resistente à umidade Alternância fácil entre o funcionamento do aspirador de pó e água. O filtro de cartucho PES não precisa ser seco antes do uso. Sustentabilidade: o filtro de cartucho PES é lavável. Fechos de metal robustos Essas travas extremamente robustas fecham com mais segurança. Para-choque robusto A proteção total contra impactos protege não apenas a própria máquina, mas também paredes, outras máquinas e móveis contra danos. Armazenamento integrado de acessórios O sistema de armazenamento integrado garante que todos os acessórios sejam guardados de forma que não se percam e estejam sempre à mão. Sistema de flutuação O poder de sucção permanece em um nível consistentemente alto. O sistema de flutuador interrompe o fluxo de sucção após atingir a capacidade máxima.