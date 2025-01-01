      Aspirador Kärcher cinza com mangueira flexível e bocal de limpeza.

      Aspiradores de pó e água

      NT 27/1

      Order number: 1.428-500.0

      O NT 27/1 é um aspirador de pó e água potente, ideal para uso profissional. É excepcionalmente compacto e vem de série com diversos acessórios úteis.
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