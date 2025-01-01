O nosso NT 30/1 Ap L é um aspirador de pó e água compacto e de alta qualidade, da gama média, com limpeza de filtro semiautomática. O aspirador é adequado para uma variedade de aplicações, como a limpeza do interior de veículos, a remoção de sujidade grossa e líquidos, bem como a aspiração de máquinas e sistemas. Impressiona pela sua excelente potência de sucção e pela limpeza de filtro muito eficiente, que, em conjunto, permitem a remoção de quantidades médias de pó fino, mesmo sem saco de filtro. O aparelho é muito fácil de operar através de um interruptor rotativo central e impressiona também pelo seu design leve e pelo armazenamento inteligente dos acessórios totalmente novos – incluindo um bocal plano, que possui opções adicionais de fixação e permite a colocação ou fixação da caixa de ferramentas.

Limpeza de filtro semiautomática A limpeza semiautomática do filtro garante uma potência de sucção constantemente elevada. O posicionamento do botão de limpeza Ap facilita o manuseio. Armazenamento flexível de mangueira e cabo de alimentação Permite a fixação segura de mangueiras de diferentes comprimentos e diâmetros. Armazenamento do cabo de alimentação à prova de danos durante o transporte. Carcaça do filtro removível Permite a remoção do filtro sem gerar poeira. Impede eficazmente a inserção incorreta do filtro plano plissado. Opções inteligentes de armazenamento integrado para acessórios. Os acessórios são armazenados em segurança e estão sempre à mão.