      Aspiradores de pó e água | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher cinza com mangueira longa e bocal de limpeza, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      Referência: 1.148-253.0

      • Recipiente de 30 litros, sistema antiestático completo, classe de poeira H
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