      Aspiradores de pó e água NT 30/1 Ap Te L | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher cinza com mangueira longa e rodas, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      NT 30/1 Ap Te L

      Referência: 1.148-231.0

      Ideal para trabalhar com ferramentas elétricas graças à tomada integrada com função automática de ligar/desligar: aspirador de pó e água NT 30/1 Ap Te L. Aspirador de pó compacto de gama média.
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