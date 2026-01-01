Aspiradores de pó e água NT 30/1 Ap Te L | Kärcher

Além da limpeza semiautomática do filtro altamente eficiente, um dos recursos mais notáveis ​​do nosso aspirador de pó e água compacto NT 30/1 Ap Te L é a tomada integrada com função liga/desliga automática para uso com ferramentas elétricas. Sua excelente potência de sucção possibilita diversas aplicações, desde pequenos trabalhos de lixamento e limpeza interna de veículos até a remoção de líquidos e a aspiração de máquinas e sistemas. Mesmo quantidades médias de poeira fina podem ser facilmente aspiradas sem a necessidade de saco de filtro. O aspirador também possui tratamento antiestático. Todas as principais configurações da máquina, de fácil operação, são feitas por meio de um botão giratório central, e opções inteligentes de armazenamento estão integradas para os novos acessórios. O bocal extraplano do aspirador permite que ele seja apoiado em uma superfície plana, e as opções de fixação também possibilitam a acoplamento de uma caixa de ferramentas.

Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático A ferramenta elétrica conecta-se facilmente ao aspirador de pó. Operação fácil graças à função automática de ligar/desligar. Eficiente em termos energéticos: o aspirador desliga-se automaticamente. Limpeza de filtro semiautomática Limpeza otimizada do filtro com o simples toque de um botão. Garante um desempenho de filtragem e poder de sucção consistentemente elevados. Design que economiza tempo e prolonga a vida útil do filtro. Armazenamento flexível de mangueira e cabo de alimentação O cabo de alimentação e a mangueira fixam-se com segurança para transporte. Para mangueiras de sucção de diversos comprimentos e diâmetros. Economia de tempo e maior vida útil do cabo de alimentação. Adaptador de ferramentas para ferramentas elétricas Permite perfurar, serrar ou lixar sem gerar poeira usando ferramentas elétricas. Acompanha acessório de borracha e anel giratório de ar falso. Anel giratório para ajustar a potência de sucção. Filtro plano plissado seco Certificado para classes de poeira M e L. Grau de separação de poeira: 99,9%. Material de fibra de celulose: sustentável, feito de matéria-prima renovável. Ideal para pó fino e seco e sujidade grossa. Carcaça do filtro removível Filtro plissado plano: mais rápido e fácil de limpar. Limpeza regular: prolonga a vida útil do filtro. Impede a inserção incorreta do filtro plano plissado. Arrumação integrada dos acessórios Armazenamento anti-perda para transporte. Design que economiza tempo: os acessórios estão sempre à mão. Design que economiza espaço: não requer espaço de armazenamento adicional.