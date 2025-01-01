      Aspirador Kärcher cinza com rodas, mangueira flexível e bocal de limpeza.

      Aspiradores de pó e água

      NT 30/1 Tact L

      Order number: 1.148-201.0

      Rugged, durable components and strong suction power: the NT 30/1 Tact wet and dry vacuum cleaner with innovative Tact filter cleaning system and 30-litre container, bumper and metal castors.
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