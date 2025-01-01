Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Aspiradores de pó e água
Order number: 1.148-201.0Rugged, durable components and strong suction power: the NT 30/1 Tact wet and dry vacuum cleaner with innovative Tact filter cleaning system and 30-litre container, bumper and metal castors.
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s)
74
Vácuo (mbar / kPa)
273 / 27.3
Capacidade do contêiner (L)
30
Material do recipiente
Plástico
Potência de entrada nominal (W)
1380
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
7.5
nível de pressão sonora (dB(A))
69
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
13.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
17.9
Medidas (CxLxA) (mm)
560 x 370 x 580
Scope of supply
Equipment
Product information
Manual
Manual
Application areas