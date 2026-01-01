      Aspiradores de pó e água NT 30/1 Tact Te Adv L *EU | Kärcher

      Aspirador Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira preta e rodas, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      NT 30/1 Tact Te Adv L *EU

      Referência: 1.148-281.0

      • Acessórios eletricamente condutivos, filtro plano plissado para uso úmido e seco, adaptador para ferramentas
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