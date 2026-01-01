      Aspiradores de pó e água NT 30/1 Tact Te H ACD | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher cinza com mangueira preta e rodas, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      NT 30/1 Tact Te H ACD

      Referência: 1.148-237.0

      • Recipiente de 30 litros, sistema antiestático completo, classe de poeira H
      • Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil, certificação ACD, tomada para dispositivo
      • Acessórios eletricamente condutivos, filtro plano plissado de segurança/HEPA, adaptador de ferramenta
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