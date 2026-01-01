Aspiradores de pó e água NT 30/1 Tact Te H ACD | Kärcher

Durante a renovação de edifícios antigos, é comum a liberação de amianto e outras substâncias perigosas e cancerígenas, que devem ser removidas imediatamente. O aspirador de pó e água NT 30/1 Tact Te H ACD é ideal para essa finalidade. Ele foi testado e aprovado de acordo com a nova norma ACD, em conformidade com a IEC 60335-2-69:2021, para a coleta de poeiras combustíveis e todas as poeiras da classe H. Seu design compacto e portátil o torna ideal para trabalhos que exigem sua utilização em diversos locais. Com o filtro plano plissado Safety/HEPA lavável, as poeiras perigosas podem ser capturadas com segurança no saco de filtro de segurança ou no saco de descarte de PE; enquanto grandes quantidades de poeiras menos perigosas podem ser aspiradas diretamente para o recipiente. O sistema de limpeza de filtro controlado por sensor Tact garante uma potência de sucção consistentemente alta, mantendo os filtros sempre limpos. Uma tomada prática com arranque automático, bem como um sistema antiestático com acessórios condutores, completam o conceito inteligente da nossa tomada NT 30/1 Tact Te H ACD.

Sistema de filtragem com filtro H e sistema de limpeza de filtro Tact Aspira poeira menos perigosa diretamente para o recipiente. Eficiência de filtragem: 99,995%. A máxima proteção possível para a saúde, sem sacrificar o poder de sucção ou a durabilidade do filtro. Atende aos requisitos de teste para poeira classe H, com teste adicional para "Amianto" de acordo com TRGS 519. Na Alemanha, apenas aspiradores de pó de segurança com essa licença podem ser usados ​​para aspirar poeira que contenha amianto. Certificação ACD Aprovado para aspirar poeiras combustíveis. Certificado de acordo com a norma IEC 60335-2-69:2021. Maior segurança para o usuário. Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil Garante máxima potência de sucção e capacidade de filtragem. Frequência ideal de limpeza do filtro, baseada nas necessidades. Emissão de ruído minimizada. Sistema antiestático completo com acessórios condutores Maior segurança para o usuário. Dissipação da carga eletrostática. Proteção contra descarga eletrostática. Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático A ferramenta elétrica conecta-se facilmente ao aspirador de pó. Operação fácil graças à função automática de ligar/desligar. Eficiente em termos energéticos: o aspirador desliga-se automaticamente. Aspirador de pó de segurança classe H Eficiência de filtragem de 99,995%. Monitoramento eletrônico do fluxo volumétrico. Garante locais de trabalho limpos e seguros. Filtro plano plissado de segurança/HEPA Certificado para classe de poeira H. Grau de separação de poeira: 99,995%. Material de fibra PES com revestimento duplo de PTFE: resistente à deterioração e à umidade. Ideal para aspirar líquidos, pó fino e sujidade grossa. Adaptador de ferramentas para ferramentas elétricas Permite perfurar, serrar ou lixar sem gerar poeira usando ferramentas elétricas. Acompanha acessório de borracha e anel giratório de ar falso. Anel giratório para ajustar a potência de sucção.