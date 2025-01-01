      Aspirador Kärcher cinza com mangueira flexível e rodas, botões amarelos e bocal largo.

      Aspiradores de pó e água

      NT 30/1 Tact Te L

      Referência: 1.148-211.0

      O aspirador de pó e água preferido dos artesãos: o Kärcher NT 30/1 Tact Te com tomada elétrica (interruptor liga/desliga automático) e sistema de limpeza de filtro Tact para trabalho ininterrupto.
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