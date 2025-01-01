O trabalho árduo e diário em canteiros de obras e oficinas exige muito tanto dos profissionais quanto dos equipamentos. Nosso aspirador de pó e água NT 30/1 Tact Te atende a essas necessidades da melhor maneira possível. Este especialista compacto em pó fino, com seu reservatório estável de 30 litros com rodízios e para-choque de metal robustos, além do comprovado sistema de limpeza de filtro Tact, garante a sucção ininterrupta de grandes quantidades de partículas mesmo em condições de uso intenso. Um filtro plano plissado em PES, impermeável à umidade, também contribui para um ambiente de trabalho livre de poeira. Profissionais e outros operadores apreciarão a facilidade de uso e a seleção simplificada das configurações de sucção, graças a um novo seletor rotativo e ao controle de velocidade continuamente variável. A máquina vem totalmente equipada com acessórios novos e aprimorados, armazenados de forma organizada no compartimento integrado para mangueira de sucção e acessórios. O trabalho com ferramentas elétricas é facilitado pela tomada com interruptor liga/desliga automático.

Sistema de limpeza automática de filtros Tact Para uma potência de sucção e capacidade de filtragem consistentemente elevadas. Limpeza automática do filtro com jatos de ar potentes. Design que economiza tempo e prolonga a vida útil do filtro. Manga para ferramenta com válvula de ar falsa e acessório de borracha Permite perfurar, serrar ou lixar sem gerar poeira usando ferramentas elétricas. Acompanha acessório de borracha e anel giratório de ar falso. Anel giratório para ajustar a potência de sucção. Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático A ferramenta elétrica conecta-se facilmente ao aspirador de pó. Operação fácil graças à função automática de ligar/desligar. Eficiente em termos energéticos: o aspirador desliga-se automaticamente. Possibilidade de armazenamento lateral conveniente para o bocal de fresta e a capa da ferramenta. O sistema de armazenamento integrado garante que todos os acessórios sejam guardados de forma que não se percam e estejam sempre à mão.