Aspiradores de pó e água

Em canteiros de obras e oficinas, são produzidos diariamente diversos tipos de poeira fina, perigosa e, por vezes, respirável. Graças ao seu sistema de limpeza de filtro controlado por sensor Tact, o nosso aspirador compacto NT 30/1 Tact Te M ACD para sólidos e líquidos remove quantidades sem precedentes de poeira fina, com uma eficiência de filtragem garantida de 99,9%. Certificado segundo a nova norma ACD, em conformidade com a IEC 60335-2-69:2021, o equipamento está homologado para a recolha de poeiras combustíveis. A potência de sucção é monitorizada constantemente por sensores e a limpeza do filtro é controlada conforme necessário. Para extração direta em ferramentas elétricas, possui uma tomada integrada com função de arranque automático e um sistema antiestático completo com acessórios condutores. Os acessórios, armazenados em segurança no próprio equipamento, permitem aspirar facilmente toda a poeira já depositada no chão ou nas máquinas, enviando-a para o robusto depósito de 30 litros com rodízios e proteção metálica.

Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil Garante máxima potência de sucção e capacidade de filtragem. Frequência ideal de limpeza do filtro, baseada nas necessidades. Emissão de ruído minimizada. Eficiência de filtragem testada de 99,9% Protege a saúde contra partículas respiráveis. Testado de acordo com a classe de poeira M. Certificação ACD Aprovado para aspirar poeiras combustíveis. Certificado de acordo com a norma IEC 60335-2-69:2021. Maior segurança para o usuário. Sistema antiestático completo com acessórios condutores Maior segurança para o usuário. Dissipação da carga eletrostática. Proteção contra descarga eletrostática. Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático A ferramenta elétrica conecta-se facilmente ao aspirador de pó. Operação fácil graças à função automática de ligar/desligar. Eficiente em termos energéticos: o aspirador desliga-se automaticamente. Filtragem de ar de refrigeração Prolonga a vida útil da turbina. Aspirador de pó de segurança classe M Eficiência de filtragem de 99,9%. Monitoramento eletrônico do fluxo volumétrico. Garante locais de trabalho limpos e seguros. Filtro plano plissado para uso úmido e seco Certificado para classe de poeira M. Grau de separação de poeira: 99,9%. Material de fibra PES com revestimento de PTFE: resistente à deterioração e à umidade. Ideal para aspirar líquidos, pó fino e sujidade grossa. Adaptador de ferramentas para ferramentas elétricas Permite perfurar, serrar ou lixar sem gerar poeira usando ferramentas elétricas. Acompanha acessório de borracha e anel giratório de ar falso. Anel giratório para ajustar a potência de sucção.