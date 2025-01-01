Aspiradores de pó e água

Em canteiros de obras e oficinas, são produzidos diariamente diversos tipos de poeira fina, perigosa e, por vezes, respirável. Graças ao seu sistema de limpeza de filtro controlado por sensor Tact, o nosso aspirador compacto NT 30/1 Tact Te M ACD para sólidos e líquidos remove quantidades sem precedentes de poeira fina, com uma eficiência de filtragem garantida de 99,9%. Certificado segundo a nova norma ACD, em conformidade com a IEC 60335-2-69:2021, o equipamento está homologado para a recolha de poeiras combustíveis. A potência de sucção é monitorizada constantemente por sensores e a limpeza do filtro é controlada conforme necessário. Para extração direta em ferramentas elétricas, possui uma tomada integrada com função de arranque automático e um sistema antiestático completo com acessórios condutores. Os acessórios, armazenados em segurança no próprio equipamento, permitem aspirar facilmente toda a poeira já depositada no chão ou nas máquinas, enviando-a para o robusto depósito de 30 litros com rodízios e proteção metálica.
Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil
Garante máxima potência de sucção e capacidade de filtragem. Frequência ideal de limpeza do filtro, baseada nas necessidades. Emissão de ruído minimizada.
Eficiência de filtragem testada de 99,9%
Protege a saúde contra partículas respiráveis. Testado de acordo com a classe de poeira M.
Certificação ACD
Aprovado para aspirar poeiras combustíveis. Certificado de acordo com a norma IEC 60335-2-69:2021. Maior segurança para o usuário.
Sistema antiestático completo com acessórios condutores
Maior segurança para o usuário. Dissipação da carga eletrostática. Proteção contra descarga eletrostática.
Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático
A ferramenta elétrica conecta-se facilmente ao aspirador de pó. Operação fácil graças à função automática de ligar/desligar. Eficiente em termos energéticos: o aspirador desliga-se automaticamente.
Filtragem de ar de refrigeração
Prolonga a vida útil da turbina.
Aspirador de pó de segurança classe M
Eficiência de filtragem de 99,9%. Monitoramento eletrônico do fluxo volumétrico. Garante locais de trabalho limpos e seguros.
Filtro plano plissado para uso úmido e seco
Certificado para classe de poeira M. Grau de separação de poeira: 99,9%. Material de fibra PES com revestimento de PTFE: resistente à deterioração e à umidade. Ideal para aspirar líquidos, pó fino e sujidade grossa.
Adaptador de ferramentas para ferramentas elétricas
Permite perfurar, serrar ou lixar sem gerar poeira usando ferramentas elétricas. Acompanha acessório de borracha e anel giratório de ar falso. Anel giratório para ajustar a potência de sucção.