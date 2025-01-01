Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s)
59
Vácuo (mbar / kPa)
227 / 22.7
Capacidade do contêiner (L)
38
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (W)
1500
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
6.5
nível de pressão sonora (dB(A))
78
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
8.6
Medidas (CxLxA) (mm)
375 x 360 x 735
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
Áreas de utilização