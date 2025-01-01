O aspirador de pó e água NT 40/1 Ap L de alta qualidade possui um reservatório de 40 litros e limpeza semiautomática do filtro. Aliado à sua excelente potência de sucção, permite a remoção até mesmo de poeira fina sem a necessidade de saco de filtro. Versátil, o aspirador pode ser utilizado para remover sujeira grossa e líquidos, aspirar máquinas e sistemas, além de ser ideal para a limpeza interna de veículos. Impressiona também pelos detalhes inteligentes para o armazenamento de acessórios. Seu cabeçote foi projetado para ser tão plano que uma caixa de ferramentas pode ser facilmente colocada sobre ele, e as opções de fixação garantem que ela também seja segurada. O NT 40/1 Ap L também se destaca pela sua facilidade de uso. Todas as funções importantes são selecionadas e configuradas diretamente por meio de um botão giratório central.

Limpeza de filtro semiautomática A limpeza semiautomática do filtro garante uma potência de sucção constantemente elevada. O posicionamento do botão de limpeza Ap facilita o manuseio. Armazenamento flexível de mangueira e cabo de alimentação Permite a fixação segura de mangueiras de diferentes comprimentos e diâmetros. Armazenamento do cabo de alimentação à prova de danos durante o transporte. Carcaça do filtro removível Permite a remoção do filtro sem gerar poeira. Impede eficazmente a inserção incorreta do filtro plano plissado. Opções inteligentes de armazenamento integrado para acessórios. Os acessórios são armazenados em segurança e estão sempre à mão.