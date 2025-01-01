Padeiros e confeiteiros podem respirar aliviados com o nosso aspirador de pó para padaria NT 40/1 Tact Bs. Sejam pisos, máquinas ou outros equipamentos – e com acessórios opcionais, até mesmo o forno: o aspirador lida facilmente com todos os desafios que o aguardam na padaria. Com suas robustas travas de metal, ele é certificado como um equipamento à prova de explosão e, portanto, perfeito para aspirar poeira de farinha potencialmente perigosa. A limpeza automática do filtro Tact garante não apenas uma potência de sucção constantemente alta, mas também permite a aspiração de grandes quantidades de poeira fina. Para isso, o aspirador é extremamente simples de operar usando o interruptor giratório no meio, suporta aplicações mais exigentes com o recipiente robusto e é muito fácil de transportar graças à alça ergonômica de empurrar padrão.

Ideal para padarias e confeitarias Kits de acessórios opcionais especialmente desenvolvidos para uso em padarias. Fechos de segurança especiais feitos de metal Autorizar a certificação como máquina à prova de explosão. Autorização para aspiração de pó de farinha potencialmente perigoso. Filtro plano plissado de PES resistente ao calor Permite a aspiração de poeira problemática em padarias. Armazenamento prático para acessórios especiais. Facilita o transporte de conjuntos volumosos para limpeza de forno.