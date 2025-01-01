Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores de pó e água
Referência: 1.148-340.0Nosso aspirador de pó para padaria NT 40/1 Tact Bs foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades especiais de padarias e confeitarias. O aspirador lida facilmente com grandes quantidades de pó fino.
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s)
74
Vácuo (mbar / kPa)
273 / 27.3
Capacidade do contêiner (L)
40
Potência de entrada nominal (W)
1380
Largura nominal padrão ( )
40
Comprimento do cabo (m)
7.5
nível de pressão sonora (dB(A))
68
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
16.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
19.5
Medidas (CxLxA) (mm)
650 x 370 x 1100
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information
Manual
Manual
Áreas de utilização