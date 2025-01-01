      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas e alça preta, visto de perfil.

      Aspiradores de pó e água

      NT 40/1 Tact Bs *EU

      Referência: 1.148-340.0

      Nosso aspirador de pó para padaria NT 40/1 Tact Bs foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades especiais de padarias e confeitarias. O aspirador lida facilmente com grandes quantidades de pó fino.
      Solicitar uma proposta