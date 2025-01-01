O nosso aspirador de pó e água NT 40/1 Tact Te é a máquina ideal para quem valoriza tanto a grande capacidade do depósito como a elevada mobilidade. O seu robusto depósito de 40 litros, que acomoda facilmente todos os tipos de pó e sujidade, desde finos a grossos, bem como líquidos, possui ainda um para-choques e rodízios metálicos resistentes. Permite longos períodos de trabalho ininterruptos a qualquer momento. Isto é garantido, em particular, pelo excelente sistema de limpeza de filtro Tact e pelo filtro plano plissado em PES resistente à humidade. O novo seletor rotativo central para a potência de sucção, o controlo de velocidade continuamente variável e a tomada elétrica integrada garantem uma operação prática. As dimensões compactas da máquina facilitam o manuseamento e o transporte; uma pega ergonómica, que pode ser montada ou desmontada rapidamente, também está disponível como opção. Seja na área de produção, na oficina ou no terreno, todos os operadores beneficiarão da vasta gama de acessórios recentemente desenvolvida, que podem ser armazenados ou fixados diretamente na máquina.

Conexão da mangueira de sucção na cabeça da máquina A entrada para mangueira de sucção na cabeça da máquina permite um volume útil maior do recipiente. Esvaziar o recipiente é simples graças à conexão da mangueira e da cabeça da máquina. Opções de suporte e fixação para armazenamento Graças às suas superfícies emborrachadas, as caixas de ferramentas podem ser colocadas na cabeça plana da máquina sem escorregar. Os ilhós de transporte permitem que a máquina seja fixada com segurança usando cintas de amarração convencionais. Alça de empurrar opcional A alça de empurrar opcional pode ser instalada de forma rápida e fácil para um transporte sem complicações até o local de uso. Filtro plano plissado de PES resistente à umidade O filtro plano plissado PES para poeira classe M retém de forma confiável 99,9% de todas as partículas. Por ser adequado tanto para aplicações úmidas quanto secas, o filtro PES não precisa ser trocado.