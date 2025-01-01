      Aspirador Kärcher cinza com rodas, mangueira flexível e bocal de limpeza. Botões de controle amarelos visíveis.

      Aspiradores de pó e água

      NT 40/1 Tact Te L

      Order number: 1.148-311.0

      Compacto e fácil de transportar: o aspirador de pó e água NT 40/1 Tact Te com sistema de limpeza de filtro Tact e reservatório de 40 litros com proteção contra impactos para operação prolongada e ininterrupta.
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