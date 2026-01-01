Aspiradores de pó e água NT 40/1 Tact Te M *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Aspiradores de pó e água
Referência: 1.148-356.0
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Caudal de ar (L/s)
74
Aspiração (mbar / kPa)
273 / 27.3
Capacidade do depósito (L)
40
Potência de entrada nominal (W)
1380
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
7.5
Material do cabo
Borracha
nível de pressão sonora (dB(A))
69
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
17.5
Peso incl. embalagem (kg)
22.8
Dimensões (C × L × A) (mm)
650 x 370 x 1100
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização