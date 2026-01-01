      Aspiradores de pó e água NT 40/1 Tact Te M *EU | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira e rodas.

      Aspiradores de pó e água

      NT 40/1 Tact Te M *EU

      Referência: 1.148-356.0

      • Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil, certificação ACD, tomada para dispositivo
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