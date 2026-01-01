Aspiradores de pó e água NT 40/1 Tact Te M *EU | Kärcher

Áreas de utilização

Aspirador de pó de segurança para classe de poeira M, adequado para todos os tipos de poeira fina.

Para aspirar pó fino e sujeira grossa.

Em oficinas, por exemplo, ao trabalhar com pedra ou madeira, bem como na indústria de processamento de madeira.

Para extração de todos os tipos de pó de rocha, pó de madeira, pó de cerâmica, etc.