Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores de pó e água
Referência: 1.428-620.0Esta máquina é um aspirador de pó e água extremamente robusto, funcional e potente. Possui características ergonômicas otimizadas e um design compacto, desenvolvido especificamente para atender às necessidades de empresas de serviços prediais, do setor automotivo e do comércio.
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s)
72
Vácuo (mbar / kPa)
249 / 24.9
Capacidade do contêiner (L)
48
Material do recipiente
Plástico
Potência de entrada nominal (W)
1380
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
7.5
nível de pressão sonora (dB(A))
71
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
10.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
14.6
Medidas (CxLxA) (mm)
490 x 390 x 780
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Product information
Manual
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