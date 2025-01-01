      Aspirador de pó Kärcher cinza com rodas, mangueira longa e bocal largo.

      Aspiradores de pó e água

      NT 48/1

      Referência: 1.428-620.0

      Esta máquina é um aspirador de pó e água extremamente robusto, funcional e potente. Possui características ergonômicas otimizadas e um design compacto, desenvolvido especificamente para atender às necessidades de empresas de serviços prediais, do setor automotivo e do comércio.
      Request a offer