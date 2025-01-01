O NT 48/1 tem capacidade para 48 litros. A máquina está equipada com um gancho para cabo integrado e um compartimento para guardar acessórios como tubos de sucção, bocal para pisos e bocal para frestas. O filtro de cartucho de grandes dimensões, com uma enorme superfície de filtragem (0,8 m²), proporciona uma elevada potência de sucção constante. O sistema de flutuação, de confiança, garante a interrupção segura do fluxo de ar pela absorção de todos os fluidos. Ferramentas e outros implementos podem ser armazenados e mantidos à mão no amplo compartimento de armazenamento na cabeça da turbina. O transporte é facilitado pela mangueira de drenagem de fácil acesso, pelo chassis robusto com rodas grandes e rodízios metálicos com travão de fixação e pela pega embutida no reservatório.

Esvaziamento de contêineres A mangueira de drenagem de fácil acesso facilita o descarte de quaisquer líquidos que tenham sido aspirados. Armazenamento de acessórios Acessórios podem ser acoplados ao compartimento na parte traseira da máquina. Fechos de metal robustos Essas travas extremamente robustas fecham com mais segurança. Gancho de cabo O cabo de alimentação é sempre armazenado em local seguro para transporte.