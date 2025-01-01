Aspiradores de pó e água

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Fluxo de ar (L/s)
74
Vácuo (mbar)
273
Capacidade do contêiner (L)
50
Potência de entrada nominal (W)
1200
Potência da bomba de descarte (W)
1100
Largura nominal padrão ( )
40
Comprimento do cabo (m)
7.5
nível de pressão sonora (dB(A))
67
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
28
Peso, incluindo embalagem (kg)
32.2
Medidas (CxLxA) (mm)
640 x 370 x 1045
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização