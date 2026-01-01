Aspiradores de pó e água | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50
Caudal de ar (L/s)
74
Aspiração (mbar)
273
Capacidade do depósito (L)
50
Potência de entrada nominal (W)
1200
Potência da bomba de descarte (W)
810
Largura nominal padrão ( )
40
Comprimento do cabo (m)
10
nível de pressão sonora (dB(A))
67
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
28
Peso incl. embalagem (kg)
34.8
Dimensões (C × L × A) (mm)
640 x 370 x 1045
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
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