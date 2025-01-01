O grande recipiente de 50 litros, combinado com uma alça de empurrar ajustável e uma mangueira de drenagem, torna o NT 50/1 Tact Te H ACD a solução ideal para a remoção segura de poeiras perigosas e cancerígenas, especialmente em ambientes industriais. A máquina foi testada e aprovada para todas as poeiras da classe H, incluindo poeira de amianto, protegendo assim os utilizadores e o ambiente de forma fiável. Possui também certificação IEC 60335-2-69:2021, em conformidade com a norma ACD para a recolha de poeiras combustíveis. Com o filtro plano plissado Safety/HEPA lavável, as poeiras perigosas podem ser capturadas em segurança no saco de filtro de segurança ou no saco de descarte em PE; enquanto grandes quantidades de poeiras menos perigosas podem ser aspiradas diretamente para o recipiente. O sistema de limpeza de filtro controlado por sensor Tact garante uma potência de sucção consistentemente elevada, mantendo os filtros sempre limpos. Uma tomada elétrica integrada com arranque automático, bem como o sistema antiestático completo com acessórios condutores, complementam esta máquina profissional.

Sistema de filtragem com filtro H e sistema de limpeza de filtro Tact Aspira poeira menos perigosa diretamente para o recipiente. Eficiência de filtragem: 99,995%. A máxima proteção possível para a saúde, sem sacrificar o poder de sucção ou a durabilidade do filtro. Atende aos requisitos de teste para poeira classe H, com teste adicional para "Amianto" de acordo com TRGS 519. Na Alemanha, apenas aspiradores de pó de segurança com essa licença podem ser usados ​​para aspirar poeira que contenha amianto. Certificação ACD Aprovado para aspirar poeiras combustíveis. Certificado de acordo com a norma IEC 60335-2-69:2021. Maior segurança para o usuário. Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil Garante máxima potência de sucção e capacidade de filtragem. Frequência ideal de limpeza do filtro, baseada nas necessidades. Emissão de ruído minimizada. Sistema antiestático completo com acessórios condutores Maior segurança para o usuário. Dissipação da carga eletrostática. Proteção contra descarga eletrostática. Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático A ferramenta elétrica conecta-se facilmente ao aspirador de pó. Operação fácil graças à função automática de ligar/desligar. Eficiente em termos energéticos: o aspirador desliga-se automaticamente. Aspirador de pó de segurança classe H Eficiência de filtragem de 99,995%. Monitoramento eletrônico do fluxo volumétrico. Garante locais de trabalho limpos e seguros. Filtro plano plissado de segurança/HEPA Certificado para classe de poeira H. Grau de separação de poeira: 99,995%. Material de fibra PES com revestimento duplo de PTFE: resistente à deterioração e à umidade. Ideal para aspirar líquidos, pó fino e sujidade grossa. Adaptador de ferramentas para ferramentas elétricas Permite perfurar, serrar ou lixar sem gerar poeira usando ferramentas elétricas. Acompanha acessório de borracha e anel giratório de ar falso. Anel giratório para ajustar a potência de sucção. Recipiente grande de 50 litros Com alça de empurrar prática e ajustável para facilitar o transporte. Mangueira de drenagem integrada para facilitar o descarte de grandes quantidades de fluido.