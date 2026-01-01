      Aspiradores de pó e água NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas, mangueira e bocal de limpeza.

      Aspiradores de pó e água

      NT 50/1 Tact Te L

      Referência: 1.148-411.0

      O aspirador de pó e água Professional NT 50/1 Tact Te possui diversas funcionalidades, incluindo um reservatório de 50 litros com alça ajustável, mangueira de drenagem e tomada elétrica integrada.
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