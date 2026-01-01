Aspiradores de pó e água NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

Pó fino, sujidade grossa e líquidos: o nosso aspirador de pó e água NT 50/1 Tact Te é verdadeiramente imparável. O seu depósito de 50 litros com proteção contra impactos, rodízios metálicos e mangueira de drenagem resistente a óleo, bem como a pega de empurrar com altura ajustável, tornam-no ideal para a limpeza de espaços de trabalho e máquinas em instalações de produção, oficinas e obras. Foi concebido para os clientes mais exigentes da indústria e da construção, que dependem de máquinas profissionais e valorizam um trabalho ininterrupto e sem pó no dia a dia. Isto é garantido, entre outros, pelo comprovado sistema de limpeza de filtros Tact e pelo filtro plano plissado em PES resistente à humidade. Uma tomada elétrica integrada com interruptor automático liga/desliga facilita o trabalho com ferramentas elétricas, enquanto o novo interruptor rotativo central permite selecionar facilmente as configurações de sucção, e a velocidade pode ser ajustada continuamente com um botão separado. Uma vasta gama de acessórios recentemente desenvolvidos inclui o produto e pode ser facilmente armazenada no compartimento integrado para a mangueira de sucção e acessórios.

Alça de empurrar ergonômica e ajustável Graças a um sistema de travamento rápido, a alça de empurrar ajustável se adapta ao tamanho do operador. A alça de empurrar pode ser facilmente dobrada para economizar espaço ao guardar a máquina. Mangueira de drenagem resistente a óleo Mangueira de drenagem integrada e resistente a óleo para facilitar o esvaziamento de líquidos. Bocal de piso largo com insertos de troca rápida Bocal para pisos com escova rotativa e inserções para rodo. Troca fácil entre aspiração de líquidos e sólidos. Interruptor rotativo central Troca fácil entre os programas de sucção através de um interruptor rotativo central.