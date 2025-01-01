Graças ao novo sistema de limpeza de filtro controlado por sensor Tact, o NT 50/1 Tact Te M ACD aspira quantidades extremas de poeira fina, garantindo simultaneamente uma eficiência de filtragem de 99,9%. Certificado segundo a nova norma ACD de acordo com a IEC 60335-2-69:2021, o equipamento está homologado para a aspiração de poeiras combustíveis. A potência de sucção é monitorizada constantemente por sensores e a limpeza do filtro é controlada conforme necessário. O robusto depósito de 50 litros com rodízios metálicos, pega ajustável e mangueira de drenagem também consegue lidar com grandes quantidades de poeira fina da classe M, bem como sujidade grossa e fluidos. A mangueira de drenagem facilita o descarte de grandes quantidades de fluidos. Para extração direta em ferramentas elétricas, possui uma tomada integrada com função de arranque automático e um sistema antiestático completo com acessórios condutores. A poeira já depositada é aspirada de forma fiável com o kit de acessórios (mangueira de sucção de 4 m, tubos de sucção em aço inoxidável, bocal de chão largo). Todos os acessórios podem ser armazenados com segurança na própria máquina graças às soluções inteligentes de armazenamento. A máquina também pode ser removida com segurança utilizando o kit de acessórios recém-desenvolvido, composto por uma mangueira de sucção de 4 m, tubos de aço inoxidável e um bocal largo para pisos. Todos os acessórios são armazenados com segurança no aparelho graças às soluções inteligentes de armazenamento.

Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil Garante máxima potência de sucção e capacidade de filtragem. Frequência ideal de limpeza do filtro, baseada nas necessidades. Emissão de ruído minimizada. Eficiência de filtragem testada de 99,9% Protege a saúde contra partículas respiráveis. Testado de acordo com a classe de poeira M. Certificação ACD Aprovado para aspirar poeiras combustíveis. Certificado de acordo com a norma IEC 60335-2-69:2021. Maior segurança para o usuário. Sistema antiestático completo com acessórios condutores Maior segurança para o usuário. Dissipação da carga eletrostática. Proteção contra descarga eletrostática. Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático A ferramenta elétrica conecta-se facilmente ao aspirador de pó. Operação fácil graças à função automática de ligar/desligar. Eficiente em termos energéticos: o aspirador desliga-se automaticamente. Filtragem de ar de refrigeração Prolonga a vida útil da turbina. Aspirador de pó de segurança classe M Eficiência de filtragem de 99,9%. Monitoramento eletrônico do fluxo volumétrico. Garante locais de trabalho limpos e seguros. Filtro plano plissado para uso úmido e seco Certificado para classe de poeira M. Grau de separação de poeira: 99,9%. Material de fibra PES com revestimento de PTFE: resistente à deterioração e à umidade. Ideal para aspirar líquidos, pó fino e sujidade grossa. Adaptador de ferramentas para ferramentas elétricas Permite perfurar, serrar ou lixar sem gerar poeira usando ferramentas elétricas. Acompanha acessório de borracha e anel giratório de ar falso. Anel giratório para ajustar a potência de sucção. Recipiente grande de 50 litros Com alça de empurrar prática e ajustável para facilitar o transporte. Mangueira de drenagem integrada para facilitar o descarte de grandes quantidades de fluido.