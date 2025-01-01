      Aspirador industrial Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira preta e rodas grandes.

      Aspiradores de pó e água

      NT 50/1 Tact Te M ACD

      Order number: 1.148-435.0

      • Recipiente de 50 litros com alça de empurrar, sistema antiestático completo, classe de poeira M
      • Sistema de limpeza de filtro controlado por sensor tátil, certificação ACD, tomada para dispositivo
      • Acessórios eletricamente condutivos, filtro plano plissado para uso úmido e seco, adaptador para ferramentas
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