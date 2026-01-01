      Aspiradores de pó e água NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher com estrutura metálica, mangueira longa e rodas para fácil movimentação.

      Aspiradores de pó e água

      NT 55/2 Tact² Me I

      Referência: 1.667-237.0

      • Limpeza automática de filtro Tact² para aspiração de grandes quantidades de pó fino.
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