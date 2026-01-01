Aspiradores de pó e água NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

O NT 55/2 Tact² Me I faz parte da nova linha de aspiradores profissionais de pó e água da Kärcher. Equipado com uma versão aprimorada do consagrado sistema Tact de limpeza de filtros, este aspirador inovador oferece produtividade otimizada. Com dois motores, impressiona pela alta potência de sucção constante. A longa vida útil dos filtros também é um grande diferencial, permitindo trabalho contínuo e ininterrupto sem a necessidade de trocas frequentes. Ideal para remover grandes quantidades de pó fino, sujeira grossa e água, o NT 55/2 Tact² Me I é perfeito para diversos setores, como construção civil, indústria alimentícia, automotivo e outros.

Mecanismo de abaixamento Fácil elevação e abaixamento do recipiente. Apenas o recipiente é removido para esvaziamento. O dispositivo e o chassi permanecem no local de uso. Aspirador de pó e água de verdade Ao aspirar líquidos, o aspirador desliga-se automaticamente se o nível máximo de enchimento for atingido, graças ao controlo automático do nível de enchimento. Contêiner móvel de aço inoxidável O recipiente com o conteúdo depositado pode ser facilmente removido do chassi e levado para descarte/esvaziamento.